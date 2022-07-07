Инвесторам и застройщикам Подмосковья напомнили о бесплатной поддержке проектов

Еще в 2017 году в Московской области открылся Центр содействия строительству, который оказывает помощь инвесторам и застройщикам в решении многих вопросов по коммерческим объектам. Обратиться можно с любыми проблемами — от возникновения самой идеи до регистрации права на уже построенный объект.

Для того, чтобы попасть на сопровождение в Центр содействия строительству, нужно сначала позвонить туда или оставить заявку на официальном сайте. Потом человеку предоставляется персональный менеджер, который будет заниматься его делами. Это происходит сразу же после подачи заявки.

Персональный менеджер будет заниматься сопровождением проекта во время всей его реализации. Он разработает подробную дорожную карту, в ней будет содержаться пошаговая инструкция под конкретный проект, будут устранены административные барьеры для получения всех необходимых согласований и разрешений. Кроме того, персональный менеджер всегда будет на связи и ответит на любые важные вопросы по строительству.

Стоит отметить, что попасть на сопровождение в ЦСС можно на любой из стадий проекта — можно только на этапе возникновения первой идеи по строительству, а можно уже перед самым вводом объекта в эксплуатацию.