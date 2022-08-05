Инвестор отказался от строительства магазина по просьбам жителей Реутова

После встречи главы Реутова Станислава Каторова с жителями было принято решение об отмене строительства нового магазина у дома № 38 по улице Октября. Местные пожелали, чтобы место осталось нетронутым, и им пошли навстречу.

«Вместе с правительством Московской области и рабочей группой, в состав которой вошли жители дома № 38 по улице Октября, мы приняли решение о прекращении строительства торгового объекта. В связи с социальной напряженностью инвестор добровольно отказался от реализации проекта и расторгает договор аренды», — сказал Каторов.

5 августа с инициативной группой жителей будет проведена встреча, на которой обсудят дальнейшее благоустройство территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сроки получения разрешений для нестационарной торговли сократили в 10 раз.