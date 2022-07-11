Инвестор из Южной Кореи оценил привлекательность ОЭЗ «Дубна»

В особой экономической зоне «Дубна» побывал представитель южнокорейской компании Eyesel Creative. Цель визита — оценить возможности подмосковной территории для локализации производства инновационных косметических приборов.

В современной индустрии красоты активно задействуются аппараты для косметологии. Южная Корея остается одним из лидеров такого рынка — она производит огромное количество продукции. Многие зарубежные компании на фоне санкций решили уйти с российского рынка, при этом восточноазиатская страна ищет все новые варианты сотрудничества с Россией.

Потенциальный инвестор очень интересовался всеми подробностями. Он узнавал, каким образом можно стать резидентом, какие помещения ему могут предложить. Само производство приборов находится в Сеуле. Пак Ен Хун отметил, что вся продукция отличается высоким качеством.

«Косметика, аппаратные и иные косметологические приборы производства Южной Кореи в последние годы пользуются большой популярностью у российских потребителей, — сказал в завершение визита Пак Ен Хун. — И мы будем рады открыть производство нашей косметической продукции в России. ОЭЗ в Дубне — шестая площадка, на которой мы побывали. На мой взгляд, она наиболее привлекательна для реализации этих планов, и ее мы будем рассматривать в первую очередь».