Подмосковье 14 сентября 2023, 18:03 Инвестор из Индии вложит более миллиарда рублей в новый фармзавод в Дубне Unsplash

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Инвестор из Индии вложит более миллиарда рублей в строительство фармацевтического предприятия на территории ОЭЗ «Дубна». Компания ООО «Эдвансд ЛайфСайенс» займется импортозамещающим производством фармацевтических субстанций и готовых лекарств.

«Построить новый завод с центром разработки лекарственных препаратов и складом готовой продукции планируют за три года, а выпуск продукции — начать уже во второй половине 2026 года», — уточнила заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, реализация проекта позволит создать в округе 200 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста.

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