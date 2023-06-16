Подмосковье 16 июня 2023, 09:59 Инвестиционный портал Подмосковья признали лучшим в России Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития назвала инвестпортал Подмосковья лучшим в стране. Заседание наблюдательного совета состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума.

Эксперты отметили качественное наполнение подмосковного портала необходимой информацией для инвестора. Здесь есть подробное описание имеющихся мер поддержки бизнеса, личный кабинет и высокая степень цифровизации предоставляемых услуг.

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«Сегодня инвестпортал — это единая точка входа в Московскую область для бизнеса. Получить господдержку, проконсультироваться по старту бизнеса, решить какие-либо вопросы, ознакомиться с промышленной инфраструктурой региона, получить земельный участок и многое другое — все это можно сделать через инвестпортал», — отметила инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Площадка постоянно развивается, дополняется новыми сервисами. Ежедневно порталом пользуются порядка 1,5 тысячи посетителей. По сравнению с прошлым годом это количество увеличилось почти в два раза.

Одним из следующих этапов развития инвестпортала станет запуск мобильной версии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об эффективности заключенных на ПМЭФ сделок. По его словам, 80% договоров реализуются.