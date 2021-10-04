Инвестиционная программа по облагораживанию парков Московской области в ближайшие годы будет увеличена. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время заседания правительства региона.

«У нас большая инвестиционная программа на следующие годы. Мы ее будем только увеличивать, потому что спрос на это у жителей, очевидно, очень высокий», — сказал Воробьев.

Он рассказал, что жители Подмосковья заинтересованы как в развитии городских парков, так и лесных. Власти региона поддерживают интерес людей к этим пространствам.

«На каждой территории глава должен лично гулять, разговаривать, смотреть на то, что мы должны дополнительно сделать в каждом парке», — отметил губернатор.

Он уточнил, что данный вопрос стоит на повестке дня в Мытищах, Долгопрудном, Одинцове, Красногорске, Серебряных Прудах, Воскресенске. Воробьев напомнил, что в Московской области есть совет парков.

«Все лучшие практики должны максимально внедряться и реализовываться в общественных пространствах», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что с начала года в Подмосковье побывали около 10,2 миллиона туристов.