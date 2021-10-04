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    04 октября 2021, 11:16

    Инвестиционную программу для улучшения парков в Подмосковье увеличат — Воробьев

    Анастасия Аброськина, Наза Салех Захи

    Инвестиционная программа по облагораживанию парков Московской области в ближайшие годы будет увеличена. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время заседания правительства региона.

    Инвестиционную программу для улучшения парков в Подмосковье увеличат — Воробьев

    «У нас большая инвестиционная программа на следующие годы. Мы ее будем только увеличивать, потому что спрос на это у жителей, очевидно, очень высокий», — сказал Воробьев.

    Он рассказал, что жители Подмосковья заинтересованы как в развитии городских парков, так и лесных. Власти региона поддерживают интерес людей к этим пространствам.

    «На каждой территории глава должен лично гулять, разговаривать, смотреть на то, что мы должны дополнительно сделать в каждом парке», — отметил губернатор.

    Он уточнил, что данный вопрос стоит на повестке дня в Мытищах, Долгопрудном, Одинцове, Красногорске, Серебряных Прудах, Воскресенске. Воробьев напомнил, что в Московской области есть совет парков.

    «Все лучшие практики должны максимально внедряться и реализовываться в общественных пространствах», — подчеркнул он.

    Ранее стало известно, что с начала года в Подмосковье побывали около 10,2 миллиона туристов.