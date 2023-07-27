Подмосковье 27 июля 2023, 15:45 Инвестиционной картой Подмосковья воспользовались более 36 тысяч раз с начала года

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С начала 2023 года предприниматели Московской области воспользовались инвестиционной картой региона 36,5 тысячи раз. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки.

«На данный момент на карте размещено более 8,5 тысячи объектов для размещения бизнеса, включая площадки в особых экономических зонах и индустриальных парках, а также объекты по программе „Земля за 1 рубль“ и „Недвижимость за 1 рубль“», — уточнили в ведомстве.

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Также карта позволяет подать заявку на получение объекта онлайн. Для поиска инвесторы могут воспользоваться фильтрами.

Инвестиционная карта является одним из пяти элементов регионального инвестстандарта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что с 1 августа в Московской области стартует конкурс на получение субсидий для социальных и молодых предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде и коммунальным платежам.

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