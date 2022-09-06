Почти 9 тысяч градостроительных планов для бизнеса выдали в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 15:40 (обновлено: 06 сентября 2022, 17:19) Поделиться Telegram

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Viber Почти 9 тысяч градостроительных планов для бизнеса выдали в Подмосковье с начала года

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За восемь месяцев текущего года Мособлархитектурой выдано более 24 тысяч градостроительных планов земельных участков для целей проектирования. Почти девять тысяч из них (38%) приходится на объекты бизнеса.

«Самыми востребованными направлениями для развития территорий в Подмосковье оказались различные производства, склады, многофункциональные и торговые центры. Аналитика показывает, что в регионе сохраняется инвестиционная активность. Для сравнения: в 2021 году за аналогичный период было выдано восемь тысяч градпланов на нежилые объекты, а сейчас их выдано уже на тысячу больше», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Градостроительный план земельного участка — это основной документ, необходимый для освоения территории. Без него нельзя разработать проектную документацию, получить разрешение на строительство, ввести построенный объект в эксплуатацию. Для строительства индивидуальных жилых домов градплан не является обязательным документом, но жители региона сохраняют высокий спрос на госуслугу. С начала 2022 года выдано порядка 14,5 тысячи документов на земли ИЖС, а это 60% от общего количества.

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Согласно статистике, самыми градостроительно активными городскими округами за восемь месяцев текущего года стали Раменский (1800 градпланов), Одинцовский (1780), Дмитровский (1500), Домодедово (1450) и Истра (1300).

Услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков доступна в электронном виде на РПГУ.

В Подмосковье запустят три новые программы поддержки бизнеса, о чем недавно рассказал губернатор Андрей Воробьев. Предпринимателям возместят затраты на инженерную инфраструктуру, субсидируют покупку оборудования и проценты по кредитам на пополнение оборотных средств.

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