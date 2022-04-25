Инвестиция в будущее христианства. Федерация бокса организовала пасхальные гуляния в Серпухове

Пасхальные гуляния прошли на на острове Русский городского округа Серпухов. Для гостей всех возрастов подготовили множество развлечений и разнообразные угощения.Также на праздновании зрители могли насладиться выступлениями народных коллективов. Мероприятия организовала Федерация бокса России при поддержке центра прогресса бокса.

Пасхальные гуляния посетил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Он отметил, что в храме на пасхальном богослужении было много народа, все исповедовались и готовились к причастию.

«У меня по телу аж мурашки шли от всего этого вида. <…> Сегодняшний праздник доказывает, что только в нашем единстве мы будем счастливы», — отметил Кремлев, его слова процитировало РИАМО.

Источник фото: РИА «Новости»

На площадке выступали русские народные коллективы. Организаторы подготовили более 10 видов развлечений для детей. Популярностью среди ребят пользовались бои на мечах, крысиные забеги и прыжки на батутах. Мальчишкам очень понравились богатыри, «потому что там старорусские бои». На гуляния приходили семьями. Гости отмечали важность таких мероприятий, особенно для детей.

«Мы своим детям объясняем, почему они здесь, по какой причине. Это инвестиция в будущее христианства», — поделился житель Серпухова.

На празднике также организовали фуд-корт. Гостей бесплатно угощали шашлыками, пловом и блинами. На площадке установили 200-килограммовые чаны с пловом. А для приготовления шашлыков выделили целый фургон мяса — баранины и говядины.

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«Все продукты мы проверяли заранее. Отправляли в службы специальные. Вся еда, все повара с медкнижками, все мясо, рис. Вплоть до воды, мы все проверяли, чтобы все было безопасно», — сообщил представитель медицинской службы Федерации бокса РФ Тимур Хайдаров.

Пасхальные гуляния в Серпухове посетил чемпион мира по боксу Федор Чудинов. Он заявил, что праздник поможет ему настроиться на бой, который состоится через неделю. Боксер отметил, что на фестивале много детей — это очень радует, ведь таким образом сохраняется преемственность традиций.

Источник фото: pixabay.com

На острове Русский во время пасхальных гуляний развернулась и ярмарка мастеров ручной работы. На всеобщее обозрение представили вязаные игрушки, глиняную посуду, расписные самовары и другие бытовые принадлежности. Мастера гончарного и расписного дела привезли свои работы из Рязанской области.