Подмосковье 04 декабря 2023, 15:42 Инвестиции в производство обсудили на межотраслевом форуме в Подмосковье Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Секция на тему «Инвестиции в производство» прошла в Дубне. Мероприятие собрало более 100 представителей технологичных производств, организаций и предприятий различных отраслей.

Секция проходила в онлайн и офлайн форматах и состояла из пленарной дискуссии и выступлений представителей реального сектора экономики, каждый из которых представил свой бизнес-кейс для обсуждения.

Реклама

Участники секции обсудили аспекты инвестирования в производство, развитие промышленности, кадровые вопросы, программы обучения и меры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Особое внимание уделили вопросам кадровой политики, импортозамещения и способам привлечения молодых специалистов в производственный сектор.

Следует отметить, что серия встреч в рамках межотраслевого бизнес-форума «Путеводитель по бизнесу Московской области» будет продолжаться до 15 декабря. Организация мероприятий осуществляется при поддержке правительства Московской области и Торгово-промышленной палаты Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».