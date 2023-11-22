Подмосковье 22 ноября 2023, 12:17 Инвестиции резидентов ОЭЗ «Дубна» в проекты превысили 8,5 миллиарда рублей с начала года ОЭЗ «Дубна»

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Резиденты ОЭЗ «Дубна» за минувшие девять месяцев 2023 года инвестировали в собственные проекты порядка 8,6 миллиарда рублей. Этот показатель практически вдвое превышает результаты, достигнутые за аналогичный период в 2022 году. Тогда объем вложений составил 4,7 миллиарда рублей.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подчеркнула, что с начала года резиденты ОЭЗ «Дубна» создали 1392 новых рабочих места.

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«Это вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года», — добавила Екатерина Зиновьева.

Отметим, что на сегодняшний день здесь работают 165 инвесторов. Наибольший вклад в инвестиционную активность внесли якорные резиденты. В их числе компании «Ядро Фаб Дубна», «ЭНКОР» и «ПСК Фарма».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе.

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