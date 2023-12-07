Подмосковье 07 декабря 2023, 17:42 Инвестиции резидентов индустриальных парков Подмосковья достигли 549 миллиардов рублей Мининвест

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В 69 индустриальных парках Московской области работает 69 компаний. На данный момент суммарный объем инвестиций резидентов достиг 549 миллиардов рублей.

«Они занимаются производством, логистикой, торговлей, активно развиваются и инвестируют в свое развитие», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Число резидентов постоянно растет. Так, уже более половины индустриальных парков Московской области заполнены на 100%.

Напомним, найти площадку для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили новые проекты и развитие экспорта.

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