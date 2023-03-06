Подмосковье 06 марта 2023, 18:40 Инвестиции и социальная поддержка на новом уровне. Какие важные перемены пришли в Подмосковье

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Подмосковье активно привлекает зарубежных инвесторов, в регионе внедряют новые практики социальной поддержки и создают ассоциации сильнейших педагогов. Об этом в эфире «Область перемен» рассказали руководитель Центра социального обслуживания региона Сергей Москвин, председатель Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций Алексей Майер, заместитель главы Мининвеста региона Адиль Ганцов и председатель клуба «Педагог года Подмосковья» Светлана Кузнецова.

Рост инвестиций и экспорта

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В Московской области самое большое число иностранных производств в России. Регион привлекает зарубежных инвесторов и развивает экспорт, несмотря на уход с рынка некоторых мировых брендов.

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«Я часто слышу в прессе, что та или иная компания покинула нас. Может, торговые марки нас и покидают, но, что касается именно промышленных предприятий, большинство продолжает быть с нами. Это чуть менее 200 производств, которые продолжают работать в Московской области», — заявил Адиль Ганцов.

Московская область — один из самых экспортных регионов России. Продукцию в другие страны поставляют свыше 4,5 тысячи компаний Подмосковья.

Персональные социальные работники

В этом году персональных социальных работников закрепят за каждым ветераном и за семьями погибших участников СВО по поручению президента. Подмосковье владеет всеми ресурсами для выполнения этой задачи.

«Сегодня мы работаем на территории 21 округа. На обслуживании состоят около семи тысяч получателей социальных услуг. Это граждане пожилого возраста и люди с инвалидностью», — сказал руководитель АНО «Центр социального обслуживания Московской области» Сергей Москвин.

Тысячи жителей получают помощь Центра социального обслуживания Подмосковья с 2015 года. Учреждение участвует во всероссийских конкурсах, а сотрудники выступают на тематических форумах и конференциях.

Поддержка воспитателей

Педагоги из Подмосковья получают социальную и материальную поддержку. Особое внимание уделяют сотрудникам детских садов. В регионе создали ассоциацию педагогов дошкольных организаций.

«Первая цель ассоциации — формирование профессионального сообщества. При всей многочисленности педагогов так или иначе мы относительно разрозненны в рамках единого образовательного пространства», — отметил председатель Ассоциации педагогов дошкольных образовательных организаций Московской области Алексей Майер.

Он добавил, что для воспитателей детских садов в Подмосковье создают условия профессионального роста. По статистике работать в дошкольные учреждения чаще идут женщины — на 30 тысяч воспитательниц приходится всего около 300 мужчин.

«С 2012 года ассоциация фактически одна из первых, которая объединяет педагогов дошкольного образования. Это дает им особый статус, который учитывается и при прохождении аттестации», — подчеркнул председатель ассоциации.

Обмен педагогическим опытом

Клуб «Педагог года Подмосковья» объединил самых активных учителей региона. В нем состоят в том числе победители и участники конкурса «Учитель года».

Организация была создана для распространения инновационных педагогических технологий. Сейчас клуб насчитывает почти 100 человек.

«Мы существуем уже почти 20 лет, этот год для нашего клуба будет юбилейным. Он создан в 2023 году как некий авангард учительства, который всегда будет на острие самых современных методик, технологий, который будет через себя пропускать все веяния модернизации системы образования», — поделилась председатель клуба «Педагог года Подмосковья» Светлана Кузнецова.

Она добавила, что в подмосковных школах распространяют модель наставничества — молодые учителя получают поддержку от более опытных коллег.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к сентябрю. Среди них уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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