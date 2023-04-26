Подмосковье 26 апреля 2023, 11:11 Инвентаризацию почти 8 тысяч домов и участков провели в приложении «Проверки Подмосковья» за 2 месяца

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В приложении «Проверки Подмосковья» появился новый модуль — «Мобильная инвентаризация». С его помощью можно проводить проверки земельных участков и объектов капитального строительства. Об этом сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В реестрах недвижимости содержится информация о земельных участках и объектах капитального строительства, которые находятся в собственности региона. Новый модуль мобильного приложения позволяет актуализировать эти данные. Так, за два месяца с его помощью проверили почти восемь тысяч объектов.

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«Проверка проходит так: исполнитель выезжает на объект и по специальному чек-листу отвечает на вопросы. Это позволяет выявить недвижимость, которая не используется или используется с нарушениями, а также обнаружить фактическое наличие или отсутствие объекта и внести данные в цифровую систему учета», — добавила Куртяник.

После проведения инвентаризации в мобильном приложении «Проверки Подмосковья» появляется акт, который рассматривают представители Минимущества региона. При необходимости они могут провести дополнительную проверку.

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