Инвалиды в Подмосковье получат деньги на приобретение техсредств реабилитации

Жители Подмосковья с ограниченными физическими возможностями получат деньги вместо сертификатов на покупку технических средств реабилитации. Нововведения вступили в силу 1 января.

«Замена сертификата на выплату значительно упростит подачу документов и даст льготнику возможность приобрести техническое средство реабилитации на свое усмотрение», — рассказала глава Министерства социального развития Московской области Ирина Фаевская газете «Подмосковье сегодня».

Технические средства реабилитации можно купить в любой организации, где они продаются, даже в интернет-магазинах. Около 600 инвалидов получат от 1,2 тысячи до 30 тысяч рублей в зависимости от рекомендованного технического средства. Всего на данную меру социальной поддержки выделено более 14 миллионов рублей.

Министерство социального развития Подмосковья будет определять порядок назначения и размер выплат. Нововведение поможет перевести социальную услугу в электронный вид.