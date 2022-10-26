Инвалиды смогут продлить социальные карты через МФЦ в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 13:47 Инвалиды смогут продлить социальные карты через МФЦ в Подмосковье

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Быстрое продление социальной карты стало доступно инвалидам в Подмосковье. Они смогут сделать это через МФЦ, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Социальные карты для бесплатного проезда используют более 265 тысяч инвалидов в Подмосковье. По ней также можно получить скидку в аптеках и магазинах.

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«При продлении инвалидности перекодирование социальной карты для дальнейшего использования займет несколько секунд. Достаточно иметь ее при себе и обратиться в ближайший МФЦ, к сотруднику соцзащиты», — добавила она.

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Социальные карты ежегодно выдают более чем 87 тысячам инвалидам региона. Ранее ее продление занимало 12 рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.