Подмосковье 11 января 2023, 12:37 Инвалиды смогут подать одно заявление на получение шести госуслуг в Подмосковье

Читать 360tv в

Инвалиды и семьи с ребенком-инвалидом из Подмосковья смогут получить шесть услуг, подав одно заявление. Это упростит жизнь более чем четыре тысячам жителей региона, рассказала министр социального развития Людмила Болатаева.

«Новая комплексная услуга значительно упростила жизнь для более чем 4 тысяч жителей. Больше не нужно заполнять много заявлений: все необходимые меры социальной поддержки объединены в одну», — сказала она.

Реклама

В ведомстве напомнили, что инвалиды могут получить выплату на приобретение техники для реабилитации. Она стала автоматической и составила от 1500 до 30000 рублей.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Средства смогут направить на важные сферы, среди которых образование и здравоохранение.