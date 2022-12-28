Подмосковье 28 декабря 2022, 14:36 Инвалиды Подмосковья будут получать выплаты на приобретение средств реабилитации автоматически с 2023 года Unsplash

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Получение выплаты на покупку медицинской кровати, электрического подъемника, стула для ванны и других технических приспособлений для реабилитации инвалидов станет проще в Подмосковье. Теперь деньги будут поступать автоматически, без подачи заявления.

«С 2023 года инвалидам, у которых в программе реабилитации прописаны технические средства, предоставляемые за счет бюджета Подмосковья, больше не нужно будет обращаться с заявлением. Выплата поступит автоматически», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Деньги будут начислять по данным из федерального реестра инвалидов. Суммы разные — от 1,5 до 30 тысяч рублей, в зависимости от того, какое устройство положено льготнику.

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Важный проект реализуется для инвалидов по зрению и слуху в Сергиевом Посаде — здесь строят уникальный центр реабилитации слепоглухих, где смогут жить и осваивать профессии 100 человек со всей страны. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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