Подмосковье 24 мая 2023, 16:01 Инвалиды из Подмосковья смогут автоматически получать выплаты для покупки медицинских кроватей и подъемников Министерство социального развития Московской области

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Инвалиды из Подмосковья смогут получить выплаты на покупку средств реабилитации проактивно через «Госуслуги». Теперь для этого не нужно подавать заявление.

Как рассказали в Минсоцразвития региона, получить технические средства реабилитации могут инвалиды, у которых они прописаны в индивидуальной программе.

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«Теперь инвалиду в личный кабинет на региональном портале госуслуг направляется уже предзаполненное заявление на выплату, где просто нужно проверить свои данные, после чего деньги поступят на счет», — объяснила глава министерства Людмила Болатаева.

Выплату назначают автоматически по данным из федерального реестра инвалидов. Для этого в выданном бюро медико-социальной экспертизы должны быть рекомендации по обеспечению техническими средствами.

«Ежегодно эту выплату получают более тысячи инвалидов. Обычно сумма варьируется от 1,5 до 30 тысяч рублей, но это зависит от стоимости изделия, которое необходимо конкретному человеку», -добавила глава ведомства.

Выплаты можно использовать для покупки медицинских кроватей, электрических подъемников для ванной, ступенек, стульев и других средств.

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