Инвалиды из Подмосковья смогут получить выплаты на покупку техники для реабилитации

Теперь инвалиды из Подмосковья смогут получать денежные выплаты на приобретение технических средств реабилитации. Соответствующие изменения в закон принял региональный парламент. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

Изменения в закон о социальной поддержке отдельных категорий граждан позволит инвалидам из региона получать денежные выплаты вместо сертификатов на технические средства реабилитации.

«На сегодняшний день действует региональный закон, которым за счет областного бюджета предоставляются ТСР, не включенные в федеральный перечень, инвалидам, проживающим на территории Подмосковья. Им выдается электронный сертификат, по которому можно приобрести ТСР. Однако есть список поставщиков, в который включен перечень из 12 наименований товаров. Тем самым выбор у инвалида ограничивается», — пояснил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Он добавил, что просьбу об изменениях в закон высказали представители общественных организаций, которые представляют инвалидов.

Со следующего года инвалиды смогут получать деньги на покупку техники для реабилитации. Это упростит порядок получения социальной поддержки и расширит список поставщиков, у которых можно купить технику.

«Принятие законопроекта не потребует дополнительных средств из бюджета, также позволит привести услугу полностью в электронный вид», — уточнила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.