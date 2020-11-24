Инвалиды из Подмосковья смогут получить до 30 тысяч рублей на покупку техники для реабилитации

Жители Подмосковья с ограниченными возможностями здоровья смогут получать выплаты на покупку техники для реабилитации. Раньше им выдавали сертификаты. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Сертификаты на приобретение техники заменят на выплаты в следующем году.

«Сегодня на заседании правительства был одобрен порядок предоставления выплаты. [Это,] с одной стороны, значительно упростит подачу документов, с другой — даст льготнику возможность приобрести техническое средство реабилитации, которое ему необходимо, на свое усмотрение», — рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Она добавила, что инвалиды смогут получить от 1,2 тысячи рублей до 30 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от средства реабилитации, которое врачи порекомендовали пациенту.

В прошлом году в регионе техникой для реабилитации обеспечили 700 человек. Всего было выдано 1018 сертификатов на сумму 19 миллионов рублей.

В следующем году на выплаты выделят 14,8 миллиона рублей. На эти средства технику для реабилитации смогут приобрести почти 660 инвалидов.