Инвалиды боевых действий из Подмосковья смогут получать выплаты онлайн

Новая услуга для инвалидов боевых действий появилась на портале Московской области uslugi.mosreg.ru. Теперь они смогут получать ежегодную выплату онлайн.

Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. Он напомнил, что раньше инвалидам боевых действий нужно было ежегодно приходить в МФЦ или учреждение социальной защиты населения, собирать и приносить документы.

Перевод услуги в „цифру“ — это возможность сделать жизнь людей легче. Получение льгот должно быть удобным и доступным Максим Рымар.

Теперь инвалиды, имеющие право на льготу, смогут оформить выплаты без очередей, воспользовавшись госуслугами. Для этого необходимо подать заявление на сайте.

«Эту услугу смогут получить жители Подмосковья — инвалиды боевых действий в Афганистане, Чечне и Дагестане — первой группы инвалидности, полученной вследствие военной травмы в период, установленный действующим законодательством», — добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Размер этой ежегодной денежной выплаты — 100 тысяч рублей. Услуга бесплатная. Решение о назначении выплаты приходит в личный кабинет заявителя в течение десяти рабочих дней.