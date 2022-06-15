Инвалидам в Подмосковье предложили 15 тысяч рабочих мест

В Московской области более 50 тысяч инвалидов уже смогли трудоустроиться. Есть специалисты самых разных сфер: менеджеры, инженеры, программисты и другие.

«Свыше 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроены в Подмосковье. В топ профессий для жителей с инвалидностью вошли специалисты разных сфер: менеджеры, инженеры, медицинские сестры, лаборанты, программисты, IT-специалисты», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Как подчеркнула Каклюгина, сейчас работодатели должны выделять специальные рабочие места, чтобы трудоустраивать инвалидов. На текущий момент таких вакансий в Московской области больше 15 тысяч.

По ее словам, в Подмосковье реализуются комфортные условия не только для трудовой деятельности, но и для переобучения. Например, каждый инвалид может овладеть современной ИТ-профессией путем участия в национальном проекте «Демография».

Как напомнили в Министерстве социальной защиты Подмосковья, каждый житель, который находится в поиске работы, может использовать для этого портал вакансий trudvsem.ru. На текущий момент на нем доступно более ста тысяч предложений о работе.