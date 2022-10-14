Инвалидам предоставили больше 10 тысяч рабочих мест в Подмосковье | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 23:38 Поделиться Telegram

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Viber Инвалидам предоставили больше 10 тысяч рабочих мест в Подмосковье

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Закон «О квотировании рабочих мест» действует в Подмосковье с 2008 года. Согласно данным за август, больше 10 тысяч квотируемых рабочих мест предоставили инвалидам, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Сейчас в регионе проживают 391 тысяча человек с инвалидностью, из них свыше 49 тысяч — трудоустроены. Чаще всего они выбирают работу в сферах торговли, ремонта автотранспорта, образования и строительства.

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«За истекший период за содействием в трудоустройстве обратилось более 1,6 тысяч инвалидов, из них 495 получили работу», — сообщил начальник управления занятости Минсоцразвития Московской области Олег Старцев.

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Он также отметил, что в вопросе квотирования рабочих мест в Подмосковье наблюдается стабильная ситуация. Квотируемые места для инвалидов установлены более чем в 5 тысячах областных организаций, что составляет порядка 14-15 тысяч квот. По данным за август почти 10 тысяч квотируемых мест занято инвалидами.

Жителям Подмосковья с инвалидностью помогают 347 МФЦ. Также они могут найти работу на сайте «Работа в России».

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