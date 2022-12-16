Подмосковье 16 декабря 2022, 11:12 Инвалидам Подмосковья напомнили про онлайн-услугу по оформлению земли для гаража

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Люди с инвалидностью могут оформить землю под гараж возле дома в Подмосковье. Подать заявление можно через региональный портал госуслуг.

«Самый удобный и быстрый способ подачи заявления — обращение через портал госуслуг Подмосковья. Не нужно ходить по инстанциям, а отследить весь процесс можно через личный кабинет», — отметила министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

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Инвалиды могут использовать землю, которая находится в государственной или муниципальной собственности, под размещение временного металлического гаража либо для стоянки своего транспортного средства рядом с домом. Для этого понадобится получить специальное разрешение.

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Услуга «Разрешение на использование земельных участков» доступна на региональном портале.

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