Подмосковье 18 апреля 2023, 09:49 Инвалидам по слуху и речи напомнили о помощи сурдопереводчиков в подмосковной Системе-112 Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Подмосковные сурдопереводчики Системы-112 приняли уже более 50 обращений от инвалидов с начала года. Специалисты помогают жителям вызвать скорую помощь, пожарных и спасателей, а также оказывают содействие в решении бытовых вопросов.

«Часто являемся посредниками между специалистами экстренных служб и заявителем. То есть, разъясняем медикам жалобы звонящего, а человеку с нарушениями слуха — указания врача», — рассказывает оператор-сурдопереводчик подмосковной Системы-112 Петр Павлов.

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Сурдопереводчики помогают инвалидам и в решении бытовых вопросов. Дистанционно оказывают содействие в общении с сотрудниками МФЦ, банков и других организаций.

Обратиться к операторам можно по номеру «112». Сурдопереводчики работают круглосуточно, помогая вызвать скорую помощь, пожарную охрану. Можно звонить, если заблудились в лесу, обнаружили странный предмет и во многих других экстренных ситуациях.

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