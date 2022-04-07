Инвалидам будет проще трудоустроиться в Подмосковье

На 20-м заседании Мособлдумы в первом чтении принят законопроект, позволяющий работодателям арендовать рабочие места в других организациях с целью трудоустройства инвалидов для выполнения квоты.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на заседании заметил, что в Московской области работодатели нередко испытывают сложности с подбором рабочих мест для квотирования. Особенно это касается трудоустройства инвалидов.

«Мы изучили опыт регионов по решению этой проблемы и одобрили законопроект, который позволит работодателям финансировать или арендовать рабочие места для инвалидов в других организациях. Это позволит инвалидам работать в комфортных условиях, а работодателю — соблюсти закон о квотировании», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, проект закона также предлагает расширить категорию молодежи, для которых квотируются рабочие места. Сейчас квота предоставляется для выпускников профессиональных организаций в возрасте до 20 лет и тех, кто ищет работу впервые. На заседании предложено установить квоту для лиц от 18 до 25 лет и имеющих среднее профессиональное или высшее образование, ищущих работу в течение года с момента выдачи им диплома.