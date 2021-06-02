Интернет-продажи продуктов выросли в пандемию в Подмосковье. Рынок подстроился под каждого

Во время пандемии произошли изменения на продовольственном рынке Подмосковья. В частности, выросли продажи в интернете. Регион активно поддерживает местных фермеров. Об этом «360» на полях ПМЭФ рассказал министр сельского хозяйства области Сергей Воскресенский.

«Передел продовольственного рынка произошел, он стал более структурированным. Мы понимаем структуру нашего потребителя. Под каждую категорию наши производители делают продукты разной ценовой группы. Продукты всех ценовых групп в настоящее время в Московской области востребованы», — рассказал Воскресенский.

Он отметил, что в пандемию сильно выросла интернет-торговля. С 2019 года она увеличилась в три раза. У интернет-ретейлов гораздо более низкие издержки по бизнес-процессам и по логистике, поэтому и цены там гораздо ниже. У разных категорий групп товаров произошло снижение цен от 5 до 25% по сравнению со стационарными ретейлами.

«Большинство крупных маркетплейсов бесплатны, они поддерживают наших производителей, у них работают школы, они рассказывают, как разместить свою продукцию, как его реализовывать. У сетей свои требования, им нужно реализовать свою продукцию в большом количестве стандартного качества», — пояснил министр.

Подмосковье старается помочь фермерам, обеспечивая гарантированное место на ярмарках. Накануне было решено продвигать эмигрирующие ярмарки. Для этого будет создан пул фермеров — около 30-40 человек. По словам Воскресенского, ярмарки будут размещаться на «бойких местах» в различных муниципалитетах. Фермеры смогут по выходным таким образом реализовывать свою продукцию.

«Убытков у наших фермеров не было. В большинстве своем они работали на свежем воздухе, в местах, где малая концентрация людей. Я считаю, что дефицит продуктов не затронет область, мы планируем прибавить 5% по яйцу, 20-30% по злакам, масленичным, у нас открываются новые теплицы, помидоры, огурцы, ягоды», — объяснил министр. Также власти учитывают единственный риск — это плохая погода. Например, в мае было много дождей.

По результатам прошлого года Подмосковье стало лидером по сыроварению после Алтая. По результатам первого квартала этого года — первым. Регион опережает Алтай на 1,3 тысячи тонн. В планах — сохранить лидерство в этом году. Также реализуется несколько проектов — это и сырный кластер, где сейчас пять резидентов.

Субсидии для фермеров

Московская область выдает очень большое количество субсидий. Агростандарт для начинающих фермеров — три-пять миллионов рублей, три миллиона — на растениеводство, пять миллионов — на животноводство, грант «Семейная ферма"— 30 миллионов получают фермеры, которые уже имеют свое производство.

«Приоритет в этом году будет на молочное скотоводство, в том числе на производство сыропригодного молока. Грант для кооперативов, когда люди объясняются в некоторые сообщества, тоже компенсируем краткосрочные кредиты», — рассказал глава министерства.

Он отметил, что в области есть школа фермеров, где специалисты помогают составить бизнес-планы. Она основана на базе коломенского учебного заведения.

«Любой фермер туда может прийти и постигнуть азы. Там есть лаборатории, ветеринарные, агрономическая и прочие. Там можно получить как практические, таки и теоретические знания и применять их у себя на земле», — заключил Воскресенский.