Подмосковье 02 апреля 2024, 14:23 Интернет-портал для доноров крови заработал в Подмосковье Пресс-служба Московского областного центра крови

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Московский областной центр крови запустил онлайн-платформу «Доноры Подмосковья». На портале можно найти всю необходимую информацию для желающих сдать кровь и ее компоненты.

«На платформе собрана вся важная информация для доноров: кому нужна донорская кровь, как стать донором, какие существуют временные и постоянные противопоказания, адреса всех отделений Службы крови Подмосковья, графики работы, а также анонсы выездных донорских акций в Подмосковье», — прокомментировала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

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Одна из особенностей портала — раздел, который позволяет провести выездную донорскую акцию в конкретном городе или организации. Напомним, что все желающие могут сдать кровь без выходных с 08:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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