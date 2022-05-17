Интернет от МТС станет на 35% быстрее в Подмосковье

Компания МТС завершает трехлетнюю программу модернизации.

Самую масштабную модернизацию сети провели в компании МТС. В проект вложено 40 миллиардов рублей. Чтобы быть в ритме жителей столицы и Подмосковья, живущих на высоких скоростях, компания МТС увеличила скорость интернета в среднем на 35 процентов.

«Это самая масштабная вообще модернизация сети в московском регионе за всю историю существования нашей компании. Мы получили самую лучшую фиксированную и мобильную сеть, которая объединена единой инфраструктурой», — рассказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Компания активно строит новые базовые станции и заменяет оборудование на более современное. Кроме того, крупные инвестиции вложены в объединение частот LTE.

«На сегодня реально зафиксированная скорость данных в 4G стандарте составляет около 1000 Мбит/сек. Такая скорость может быть доступна сейчас всем пользователям — абонентам МТС, которые владеют современными моделями смартфонов. Такая скорость, в принципе, она составляет и будет составлять и в стандарте 5G. В стандарте 5G скорости будут гораздо выше, чем 1 Гб/с — они могут быть 2 Гб и более», — сообщил руководитель группы спецпроектов технического блока МТС в Московском регионе Олег Томниковский.

Даже в небольших поселках Московской области абоненты МТС заметят значительное повышение скорости интернета.

Например, в деревне Васильевское Рузского района, одном из самых маленьких населенных пунктов региона, теперь легуо можно работать дома за ноутбуком, смотреть сериал, загружать треки, слушать подкасты и делать покупки в онлайн магазинах.

Почти все москвичи и треть квартир в Московской области теперь имеют доступ к высокоскоростному домашнему интернету от МТС.

«Модернизация сети нам позволила создать огромный запас прочности, потому что у нас постоянно растет количество абонентов, их трафик и их потребности, это очень важно», — подчеркнул директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.