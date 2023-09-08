Подмосковье 08 сентября 2023, 18:38 «Интернет не заменит личное участие». Глава Сергиевого Посада проголосовал на выборах Дарья Леонова

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Глава городского округа Сергиев Посад Дмитрий Акулов принял участие в выборах и посетил избирательный участок во Дворце культуры имени Юрия Гагарина. Он также призвал проголосовать всех жителей.

«Интернет никогда не заменит личное участие. Когда приходишь на избирательный участок, чувствуешь эту атмосферу. Плюс это возможность пообщаться с членами комиссии, с наблюдателями, избирателями», — сказал Акулов.

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Выборы продлятся в Московской области до 10 сентября. Для удобства избирателей впервые в регионе применяется формат дистанционного электронного голосования — ДЭГ.

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