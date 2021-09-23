Интернат для престарелых и инвалидов построят в Королеве к концу 2024 года

Дом-интернат для престарелых и инвалидов построят в Королеве. Он появится к концу 2024 года. Деньги на это уже заложили в бюджет Подмосковья.

А в Егорьевске за тот же период планируют построить новый психоневрологический интернат на 300 мест. Его разместят в деревне Полбино.

Четыре монастырских объекта передадут Казанскому женскому монастырю в Егорьевске к середине 2025 года.

Это отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. Объекты возвратятся монастырю в деревне Колычево.

Это здание церкви Преображения Господня, Келейный корпус, Монастырская гостиница и баня-прачечная. Они закреплены за пансионатом «Егорьевский», а также за психоневрологическим интернатом в Колычеве.

Объекты планируют высвободить и оформить в собственность монастыря ко второй половине 2025 года Наталья Адигамова.

По словам заместителя председателя правительства региона и министра экологии Андрея Разина, высвобождение имущества будет происходить поэтапно.

Получатели социальных услуг, находящиеся в настоящее время в интернате и пансионате, переедут в новые здания.