Интернат для престарелых и инвалидов построят на берегу реки в Королеве

Дом-интернат для престарелых и инвалидов построят в Королеве. На постоянное проживание в нем примут 100 человек. Участок находится на высоком берегу Клязьмы. Вокруг раскинулась парковая зона.

Как подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, дом-интернат появится на территории, где в 30-х годах прошлого века был санаторий для детей испанских летчиков.

Здание будет состоять из трех блоков — двух жилых крыльев и двух этажей, объединенных центральным блоком с бассейном Владислав Гордиенко.

Остекление помещения даст панорамный эффект. Внутри дома обустроят бассейн, столовую, спортивный и актовый залы.

Здесь появятся мастерские для занятий, большой медицинский блок. Предусмотрят все условия для маломобильных жителей, добавила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Финальное решение получилось достойным, а архитектурный образ, благодаря сочетанию материалов, — легким и выразительным Александра Кузьмина.

Корпус появится рядом с рекой. Все прогулочные зоны будут с видом на нее.