Интерес абитуриентов к МГОУ вырос на 25%

В Московском государственном областном университете (МГОУ) вовсю идет приемная кампания на будущий учебный год. В приемную комиссию поступило больше пяти тысяч заявлений, это на четверть выше, чем за тот же период в прошлом году.

В основном абитуриенты подают документы через сервис «Поступление онлайн» на портале госуслуг. Кроме того, можно приехать в приемную комиссию лично или же обратиться через электронную информационную систему МГОУ.

Документы на поступление на бюджет принимаются до 25 июля. На обучение по договору можно успеть подать заявление до 25 августа. Кроме того, 1 июля стартовал прием абитуриентов в магистратуру МГОУ, а с 11 июля документы смогут подать и желающие поступить в аспирантуру.

В целом в университете реализуется порядка двухсот образовательных программ. Спектр подготовки достаточно обширный: есть физико-математические, естественные науки, медицина, экономика и управление, а также множество других специальностей. В том числе в текущем году было открыто еще 30 новых программ.

В этом году прием в аспирантуру МГОУ будет проходить по новым требованиям. Сначала организовано собеседование, на котором решается, будет ли абитуриент обучаться на бюджетной основе. Потом нужно будет провести научные исследования и защитить диссертацию, получив степень кандидата наук по специальности.

Приходите в приемную комиссию МГОУ по адресу: г. Москва, ул. Радио, д. 10 А, стр. 1. Подавайте документы дистанционно: с помощью портала госуслуг, электронной информационной системы или через «Почту России».