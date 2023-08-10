10 августа 2023, 14:06
Интерьеры квартир для переселенцев из аварийных домов согласовали в Шатуре
Проекты интерьеров квартир и мест общего пользования согласовали для двух домов в Шатуре. Их построили по программе переселения из аварийного жилья.
Как рассказали в Мособлархитектуре, дома построят в поселке Туголесский бор вблизи улицы Октябрьской и в городе Рошаль на улице Свердлова. Там обустроят 209 квартир для переселения жителей.
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По словам главы ведомства Владислава Гордиенко, квартиры будут полностью готовы к проживанию, в них проведут отделку комфорт-класса с использованием качественных материалов.
Места общего пользования будут оформлены в бледно-зеленом и пастельно-желтом тонах. Полы уложат крупноразмерной плиткой из керамогранита с матовой поверхностью в бежевом цвете. На первых этажах разместят колясочные.
Стены квартир выполнят в белом цвете. Там установят энергоэффективные окна и натяжные потолки. На полах уложат серый ламинат, а в кухне будут работать электроплиты. Раздельные санузлы со всей необходимой техникой и оформлением оформят в сером и бело-сером тонах.
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