Подмосковье 10 августа 2023, 14:06 Интерьеры квартир для переселенцев из аварийных домов согласовали в Шатуре архитектурно-проектное бюро «ALEV group»

Читать 360tv в

Проекты интерьеров квартир и мест общего пользования согласовали для двух домов в Шатуре. Их построили по программе переселения из аварийного жилья.

Как рассказали в Мособлархитектуре, дома построят в поселке Туголесский бор вблизи улицы Октябрьской и в городе Рошаль на улице Свердлова. Там обустроят 209 квартир для переселения жителей.

Реклама

По словам главы ведомства Владислава Гордиенко, квартиры будут полностью готовы к проживанию, в них проведут отделку комфорт-класса с использованием качественных материалов.

Места общего пользования будут оформлены в бледно-зеленом и пастельно-желтом тонах. Полы уложат крупноразмерной плиткой из керамогранита с матовой поверхностью в бежевом цвете. На первых этажах разместят колясочные.

Стены квартир выполнят в белом цвете. Там установят энергоэффективные окна и натяжные потолки. На полах уложат серый ламинат, а в кухне будут работать электроплиты. Раздельные санузлы со всей необходимой техникой и оформлением оформят в сером и бело-сером тонах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».