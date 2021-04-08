Интерьер и фасад торгового центра «Мега Белая дача» в Котельниках улучшат к 2022 году

В Котельниках крупно реконструируют торговый центр «Мега Белая дача». Обновление интерьеров и фасада завершат в 2022 году. Вместе с тем улучшат подземные входы, места для отдыха и игровые площадки.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Он принял участие в закладке символического камня в обновленный фундамент. Реконструкция торгового центра в Котельниках запланирована на 2022 год. <…> За 15 лет работы он стал частью экосистемы региона и центром притяжения 30 миллионов посетителей в год Сергей Воскресенский. В мероприятии также приняли участие посол Швеции Малена Морд, председатель совета директоров группы компаний Ingka в России Патрик Антони, генеральный директор Ingka Centres в России Софья Трофимова, генеральный директор центра «Мега Белая дача» Люк Ролан Виктор Мужель и глава муниципалитета Сергей Жигалкин. «Инвестиции проекта составят порядка 3,2 миллиарда рублей», — добавил Воскресенский. По словам министра, обновление торгового центра сделает его еще более привлекательным для встреч, покупок и досуга.