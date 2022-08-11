Интерактивным сервисом Мособлгаза воспользовались 500 тысяч жителей Подмосковья

За 400 дней работы президентской программы «Социальная газификация» 500 тысяч человек воспользовались интерактивным сервисом Мособлгаза «Социальная газификация Подмосковья».

Этот сервис позволяет подать заявку на участие в программе, следить за этапами газификации населенных пунктов Подмосковья на интерактивной площадке «Карта эмоций». Здесь же можно пообщаться с личным помощником в telegram-чате.

Кроме того, на сайте сервиса собрана информация о необходимых документах для подачи заявки на соцгазификацию, процессе подготовки дома к приему газа и льготах. Здесь также можно узнать ответы на наиболее популярные вопросы от жителей и график движения мобильных офисов.

Уже больше года в Подмосковье реализуется программа «Социальная газификация». Газ до границ участков жителей Подмосковья подводят бесплатно. Регион одним из первых приступил к реализации президентского проекта и находится в числе лидеров по темпам газификации.

До конца 2022 года Мособлгаз догазифицирует 1805 населенных пунктов, где проживают более 250 тысяч человек.

Подать заявку на Социальную газификацию онлайн, модно нажав на кнопку «Подключить газ» на интерактивной карте или в Личном кабинете клиента.