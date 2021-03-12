Интерактивный урок по раздельному сбору отходов провели для почти 300 школьников из Шаховской

В гимназии городского округа Шаховская провели открытый интерактивный урок по раздельному сбору отходов. Ученики в режиме онлайн побывали на построенной в этом году по программе губернатора площадке «Мегабак» под руководством председателя «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО» Лилии Беловой. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Ребята проявили открытый интерес к занятию. Приятно было услышать от них, что в округе действует волонтерское экологическое движение. Несмотря на уже имеющейся опыт в экологических вопросах, ученики сегодня повысили свою грамотность в сфере обращения с отходами и по традиции закрепили полученные знания проверочным тестом», — отметила Лилия Белова.

Представители «Рузского регионального оператора» компании «РТ-Инвест» также приняли участие в уроке, посвященном раздельному сбору отходов и проекту «Мегабак», в ходе которого объяснили школьникам, какие именно фракции должны попадать в серый, а какие — в синий бак.

«Подрастающее поколение более ответственно подходит к экологии и, в частности, к сортировке отходов. Важно рассказывать им о возможностях раздельного сбора на примере именно их муниципалитетов, чтобы они знали, что полученные знания можно уже применить на практике», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Все отходы, собранные в Шаховской и еще 12 городских округах Рузского кластера, региональный оператор везет на КПО «Храброво». В процессе промышленной сортировки из них извлекают 24 «полезных» фракции, а затем отдают на переработку для производства из вторичного сырья новых товаров — пластиковых бутылок, строительных материалов и одежды.

Следующий урок по программе «МегаБак» запланировано провести в Ногинске.