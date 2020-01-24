Интерактивный ткацкий станок и семейный альбом появятся в музее Егорьевска

Краеведческий отдел Егорьевского историко-художественного музея ждет реконструкция. На время ремонтных работ экспонаты разместят на временной экспозиции по новому адресу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Реконструкция здания краеведческого отдела Егорьевского историко-художественного музея включена в областную госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и намечена на 2020 год. Само здание — дом купца Кулакова — построено в XIX веке. Областной бюджет выделил на реконструкцию порядка 54 миллионов рублей, муниципальные средства составляют 4,5 миллиона рублей, на проектные работы потрачено два миллиона рублей.

Подрядчик укрепит фундамент, заменит деревянные перекрытия и кровлю, обустроит два парадных входа и лестницы. Внутренние перегородки снесут — и залы станут более просторными и приспособленными для хранения экспонатов. Также в здании смонтируют систему вентиляции и кондиционирования. Внешний облик приблизят к оригиналу, реконструкцию исторического объекта будут вести с элементами реставрации.

Изменения коснутся и внутреннего дворика старого музея. Здесь появятся сцена, лавочки, а также подъемник для маломобильных граждан.

Директор Егорьевского музея Наталья Артемова подчеркнула, что изменится не только облик здания, но и концепция краеведческого отдела в целом: он станет более современным, открытым. Посетитель будет вовлечен в интерактивный процесс и станет не сторонним зрителем, а участником событий, сможет оценить историю через призму личного восприятия. Общая площадь реконструируемого здания 650 квадратных метров. Экспозиционная часть составляет 420 «квадратов». В музее будут использоваться мультимедийные технологии и программы.

«Краеведческий музей должен быть ярким, презентабельным, чтобы представить город и его жителей. Хочется, чтобы он стал мощным идеологическим центром, который доказывает ценность людей, живущих здесь, работающих на благо города и страны», — сделала акцент Наталья Артемова.

Обновленное выставочное пространство будет решено в виде символов. Есть идея воссоздать старинный ткацкий станок, полотно которого станет интерактивным экраном, который продемонстрирует посетителю этапы развития промышленности на территории Егорьевска. Другая задумка — передать историю через семейный альбом, воссоздающий памятные события прошедших эпох. Листая страницы альбома, коренные егорьевцы смогут узнать историю своего рода.

Одной из главных задач остается знакомство гостей Егорьевска с традициями и историей города. На время ремонтных работ экспонаты отдела будут размещены по новому адресу: в помещении, расположенном на пересечении улиц Советская и 8 Марта.

Жительница поселка Шувое Анна Шарина — опытная путешественница, по ее словам, знакомство с новыми городами и странами она начинает именно с краеведческих музеев. «Наш музей помню и люблю с детства, но посещаю больше новое здание — художественный отдел. Здесь очень достойно представлена коллекция, проводятся выставки, концерты. Хочется, чтобы и краеведческий отдел наконец обновился, стал более современным, интерактивным. У егорьевских музейщиков много смелых идей, планов. Думаю, они сумеют их реализовать», — сказала Анна Шарина.

Музей в Егорьевске создан в 1911 году по инициативе и на средства местного текстильного фабриканта и мецената Михаила Бардыгина. Сначала он размещался в здании фабричной библиотеки, после революции 1917 года не имел собственного здания. В доме купца Кулакова Егорьевский музей работает с 1946 года, и за все это время серьезного капитального ремонта там не было. Подготовительная работа, касающаяся музейного здания, ведется на протяжении нескольких лет. Перед командой архитекторов, музейщиков и дизайнеров стоит задача — сделать коллекцию музея максимально доступной для посетителей.