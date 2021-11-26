Интерактивный проект «Мамаград» организовали в детском саду в Подольске

Интерактивный проект «Мамаград» открыли в детском саду № 30 в Подольске. В его рамках ребята показывают своим родителям, чему их научили воспитатели.

Одной из главных достопримечательностей «Мамаграда» является технопарк «Кванториум». В нем есть зоопарк роботизированных животных, которых дети собрали самостоятельно. Еще в детском саду занимаются песочной терапией, позволяющей создать что-то своими руками. К детям зачастую присоединяются и взрослые.

«Песок нравится в особенности, очень расслабляет, отдыхаем. Я считаю, что такое надо делать не только для детей, но и для взрослых. <…> Спасибо большое, что позвали. показали то, чем занимаются наши дети. Это восторг полный», — поделилась своими впечатлениями Галина Фролова.

В детском саду занимаются не только творчеством, но и спортом. Тренироваться тоже помогают роботы. Все упражнения выполняются в оздоровительном комплексе «Афродита». Воспитанники сада занимаются робототехникой и моделированием уже четыре года.

«Ребята занимаются обязательно с этим оборудованием. Но есть еще дополнительные занятия, на которых активно работают ребята. Если у ребенка сформирован какой-то навык и знания о работе в данной технологии — с данным оборудованием — мы готовы вместе с ними рассматривать какие-то проекты», — отметила заведующая детским садом № 30 Подольска Марина Куцый.

Проект «Мамаград» создали в честь приближающегося Международного дня мам. В детском саду готовились к празднику целый месяц.