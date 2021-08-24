Интерактивный памятник автору русской матрешки появится в Сергиевом Посаде

Уникальный памятник автору русской матрешки откроют в Сергиевом Посаде. Он будет интерактивным — жители смогут покрутить колесо токарного станка, а вблизи него увековечат облик Василия Звездочкина.

Русский токарь трудился в Сергиевом Посаде с 1905-го. Новый памятник в человеческий рост будет изображать похожего на него мужчину, который изготавливает матрешку. Памятник планируют установить в 2022 году в Сергиевом Посаде, где и трудился известный русский токарь комитет по туризму Подмосковья. Скульптором выступает Сергей Сережин, чья мастерская тоже находится в подмосковном городе.