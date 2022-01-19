Интерактивный физико-математический музей открыли в Жуковском

В Жуковском открылся уникальный физико-математический музей. Проект запустили специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Популяризация науки — важный элемент развития научно-промышленного комплекса. Поэтому открытие интерактивной площадки, где можно буквально прикоснуться к результатам научной дельности, является знаковым событием для Подмосковья. Для инициативных молодых людей этот музей может стать импульсом для развития своих способностей в сфере науки, а первые шаги в этом они могут сделать на площадках Центров молодежного-инновационного творчества, которые активно развиваются в Подмосковье при поддержке областного правительства», — отметила Екатерина Зиновьева.

Сейчас в регионе уже функционирует 21 Центр молодежного-инновационного творчества, такая площадка есть и в Жуковском, добавила министр.

Физико-математический музей позволит всем желающим подробнее познакомиться с основами аэро- и гидродинамики летательных аппаратов, а также наглядно увидеть «Физику полета».

Посетители смогут увидеть уникальные демонстрационные стенды для изучения физических процессов, разработанные учеными российского центра авиационной науки — научными сотрудниками ФГУП «ЦАГИ». Также посетителям музея продемонстрируют опыты с большими молниями, изменением голоса при помощи специальных газов, электромагнитные пушки и эффекты левитации.