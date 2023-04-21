Подмосковье 21 апреля 2023, 14:22 Интерактивные программы и чайные церемонии пройдут в парках Подмосковья в субботу Министерство культуры и туризма Моковской области

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Мероприятие «НеобыЧАЙный парк» пройдет почти в 60 округах Подмосковья 22 апреля. Жителей и гостей Московской области ждут игровые программы, мастер-классы, чайные церемонии и многое другое.

В Кузьминском лесопарке в Котельниках подготовили игровую интерактивную программу «Сладкие приключения». В чеховском городском парке культуры и отдыха пройдет мастер-класс по росписи пряников, а в парке «Победа» Талдомского округа проведут ярмарку кондитерских изделий и выставку фермерских хозяйств.

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В парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» в Красногорске гости смогут присоединиться к чаепитию по-татарски с мастер-классом по изготовлению лакомства «Хворост». Магазин «По плюшке» организует дегустацию сладостей в шатурском парке имени Гагарина. Все желающие смогут присоединиться к «битве кондитеров» в Центральном парке Ленинского округа и чайной церемонии в Дрезненском городском парке в Орехово-Зуеве. «Безумное чаепитие с белым кроликом» пройдет в парке ДК «Мир» в Лыткарине.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сайт welcome.mosreg.ru поможет найти информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Программа мероприятий обновляется ежедневно.

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