Подмосковье 14 февраля 2024, 14:53 Интерактивные площадки откроют ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Кубинке Unsplash

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Мероприятие, посвященное Дню памяти воинов-интернационалистов, состоится 17 февраля в Кубинке. На территории Музейно-храмового комплекса министерства обороны развернутся интерактивно-исторические площадки.

В 2024 году исполняется 35 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. В программе мероприятия запланировано множество интерактивных и исторических занятий.

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На площадке организуют огневую позицию минометных расчетов М-82 и «Василек» из состава 45 полка ВДВ Советской Армии. Каждый желающий пройдет обучение в качестве бойца минометного расчета.

В интерактивной форме инструкторы проведут для участников ознакомление с воинскими специальностями: пулеметчика, связиста, снайпера, военфельдшера. Также можно пройти полосу препятствий и научимся метанию учебных гранат.

В программе «9-я РОТА…» гостей ознакомят с полевой почтой, экипировкой и снаряжением десантника. Инструктор расскажет о подвиге легендарной 9 роты.

На площадке пройдет выставка униформы и мундиров Советской Армии периода 1979–1989 годов, а также здесь можно научиться сборке и разборке автомата Калашникова.

Начало мероприятия в 10:00. Вход — свободный, участие бесплатное.

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