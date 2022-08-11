Интерактивные экскурсии проведут для туристов в Путевом дворце Солнечногорска

Группу туристов из Москвы в Путевом дворце Солнечногорска встречали песнями, частушками и интерактивным представлением. Благодаря межрегиональному проекту «Государева дорога» можно узнать подробности российской истории и проехать по маршруту Москва–Санкт-Петербург, который проделывали русские императоры и императрицы, спешащие на собственную коронацию.

«Да, экскурсия действительно особенная. Потому, что надо дать максимум информации о главной дороге страны. Это государева дорога. Это ничего не придумано. Не просто какое-то название откуда-то взятое. Это действительно петербуржский тракт», — рассказала ведущий научный сотрудник МВЦ «Путевой дворец» Елена Леонова.

Источник фото: телеканал «360»

Следуя по маршруту шесть дней, туристы побывают в четырех регионах. Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. Путевой дворец — вторая точка маршрута. До этого они уже успели побывать в усадьбе Лермонтова.

Источник фото: телеканал «360»

Проект «Государева дорога» появился в 2020 году. На пути у туристов 26 населенных пунктов. Останавливаются путешественники в каждом месте, значимом для истории страны. В каждом новом населенном пункте гостей ждут интерактивные представления.

Проект «Государева дорога» очень пользуется большой популярность у туристов. Число людей, желающих пройти «Государевой дорогой» с каждым днем растет.

Источник фото: телеканал «360»

В Подмосковье активно развивается также внутренний туризм, что отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, в регионе есть все необходимое, чтобы отлично провести здесь один день, выходные или весь отпуск.