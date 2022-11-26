Подмосковье 26 ноября 2022, 20:05 Интерактивную выставку уральских самоцветов открыли в Луховицах

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С Урала в Луховицы привезли более 500 завораживающих самоцветов, среди них малахит, орлец, аквамарин. Все они представлены на выставке по мотивам произведений Павла Бажова «В гостях у хозяйки Медной горы».

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«Сегодня на экскурсии мы будем с ребятами открывать нашу малахитовую шкатулку и узнавать, какие уральские минералы у нас в ней находятся», — рассказала педагог-организатор геолого-минералогического музея «Архей» Алевтина Котовская.

Настоящее путешествие по сказкам Павла Бажова жители и гости Луховиц могут совершить в Музее золота.

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