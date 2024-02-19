Подмосковье 19 февраля 2024, 12:33 Интерактивную выставку игрушек открыли в Люберцах Источник фото: Наталья Лымарь / Наталья Лымарь

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В Музейно-выставочном комплексе Люберец открылось новое интерактивное пространство «Узелковая сказка». Увлекательная экскурсия в мир сказочных персонажей ждет детей и взрослых.

По словам мастера игрушки Натальи Степановой, бесшитьевую технику для создания своих узелковых кукол она освоила несколько лет назад. Все игрушки сделаны без единого стежка и клея.

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«Некоторые не верят. Говорят, что что-то пришито или приклеено, но все детали просто крепко привязаны к друг другу. Это игрушка для того ребенка, который живет и в каждом взрослом. Потому что когда я вижу глаза взрослых людей и их реакцию на эти игрушки, я вижу, что внутри радуется ребенок», — рассказала Наталья Степанова.

Во время экскурсии домовых, злыдней, кикимор, вещих птиц и русалок можно подержать в руках, а для тех, кто захочет попробовать сделать свою узелковую игрушку, Наталья Степанова проведет мастер-класс.

Посетить интерактивное пространство можно каждое воскресенье.

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