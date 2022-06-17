Интерактивную карту с родниками создали в Подмосковье

Родники Подмосковья нанесли на интерактивную карту. Гости и жители региона смогут онлайн узнать их расположение.

Карта появилась на геопортале Подмосковья, сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Согласно уточненным данным, в регионе насчитывается 795 известных родников Тихон Фирсов.

Большинство родников пользуется популярностью у жителей. Однако есть 27 мест, где пока что затрудненные подходы или вода неудовлетворительного качества. Такие родники сейчас не используются.

«Мы уверены, что созданная нашими специалистами карта будет полезна не только для жителей Подмосковья, но и для туристов», — отметил Фирсов.

В регионе реализуют программу «Родники Подмосковья», в рамках которой с 2017 года такие места благоустраивают и ремонтируют. Карта родников доступна по ссылке.