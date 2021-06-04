Интерактивную карту ресурсоснабжения Подмосковья посетили более миллиона раз

В Московской области в прошлом году разработали интерактивную карту ресурсоснабжения. За время существования сервиса им воспользовались более 1,2 миллиона раз. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

В ведомстве отметили, что число посещения карты за последний месяц выросло. Это связывают с наступлением лета и временем отключения горячей воды. Всего за последние четыре недели ресурсом воспользовались 355 717 раз.

С начала запуска карты ее посетил 1 248 521 пользователь. Большинство жителей делали это с телефона — 847 106 человек, а 401 434 — со стационарных компьютеров.

На карте есть даты отключения горячей воды, а также время включения и отключения отопления в каждом доме. Жители могут получать уведомления за месяц, неделю и день до отключения. Для этого нужно подписаться на рассылку. Подписку уже оформили свыше 4,6 тысячи человек.

«Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, наладка оборудования, замена неисправных элементов. Это позволяет избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период», — пояснил глава ведомства Александр Самарин.