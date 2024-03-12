Подмосковье 12 марта 2024, 12:33 Интерактивную карту масленичных гуляний запустили в Подмосковье Медиаархив Подмосковья

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Интерактивную карту масленичных гуляний запустили в Подмосковье. На ней отметили более 200 мест, где можно поесть блин и приобрести продукцию местных производителей.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, на карте также доступны адреса и часы работы площадок.

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«Пользователи могут посмотреть геолокации на интерактивной карте, где отмечены мероприятия, которые будут ждать посетителей. Также доступны адреса и часы работы площадок», — рассказал директор IT-компании «Максимум» Александр Степанов.

На карте доступен список праздничных мероприятий и его участников. Масленичные гуляния пройдут до 17 марта.

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